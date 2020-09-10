Кредитование заморожено, а цены на новые автомобили значительно вырастут

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

При этом он отметил, что «основное формирование цен на автомобильном рынке происходит не в Беларуси. «Автозаводы в РФ поднимают свои цены не менее, чем на 6% ежегодно. По итогам же 2020 года автомобили российского производства подорожают более чем на 16%», - подчеркнул глава ассоциации, пишет Interfax.by.

В структуре продаж новых авто дилерами Беларуси, по состоянию на август, 70,8% приходится на машины российского производства, 16,6% - на собранные в Беларуси, а остальные ввозятся из-за пределов общего таможенного пространства.