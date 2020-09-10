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Кредитование заморожено, а цены на новые автомобили значительно вырастут
Источник материала: Myfin
При этом он отметил, что «основное формирование цен на автомобильном рынке происходит не в Беларуси. «Автозаводы в РФ поднимают свои цены не менее, чем на 6% ежегодно. По итогам же 2020 года автомобили российского производства подорожают более чем на 16%», - подчеркнул глава ассоциации, пишет Interfax.by.
В структуре продаж новых авто дилерами Беларуси, по состоянию на август, 70,8% приходится на машины российского производства, 16,6% - на собранные в Беларуси, а остальные ввозятся из-за пределов общего таможенного пространства.
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В Беларуси значительно подорожают автомобили к концу года. Рост цен у белорусских дилеров уже начался. Об этом сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации....
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