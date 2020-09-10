Омоновец скрывает лицо под балаклавой. Что говорит закон

Во время задержаний мирных протестующих силовики закрывают свои лица.

Naviny.by с помощью правозащитника из «Правовой инициативы» Сергея Устинова выяснили, законно ли это.





Все сотрудники белорусских органов внутренних дел в своей профессиональной работе должны руководствоваться в первую очередь Конституцией и законом «Об органах внутренних дел Республики Беларусь».

В этих правовых актах ничего не сказано о праве сотрудников милиции скрывать свое лицо под балаклавой или маской.

Действительно, сотрудники силовых структур могут прибегать к конспирации, о чем сказано в статье 8 закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Однако речь здесь идет лишь о выполнении задач оперативно-розыскной деятельности.

К такой работе можно отнести оперативную съемку, но никак не задержания участников мирных акций, которые нередко сопровождаются избыточным применением силы.

В настоящее время неизвестные, которые без объяснения причин задерживают людей на улицах белорусских городов, поголовно скрывают лица.

Между тем по закону сотрудник органов внутренних дел во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основания для такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.

При этом сотрудник ОВД обязан представиться и показать служебное удостоверение, поскольку только так гражданин может точно понять, что он должен подчиниться законным требованиям представителя власти, которые в том числе основаны на нормах Процессуально-исполнительного кодекса.

В этой связи мы можем также говорить о том, что такие задержания являются похищениями.

Неизвестные, которые не представляются как сотрудники силовых структур, ничего не сообщают задерживаемым об их предполагаемых нарушениях. А их близких не уведомляют о задержании, в результате чего люди вынуждены искать похищенных родственников по всем РУВД.

При этом дежурные районных управлений ОВД не сообщают информацию о том, где находятся задержанные лица, фактически скрывая их местонахождение.

Эти действия — избиения и похищения — могут подпадать под статью 128 «Преступления против безопасности человечества» Уголовного кодекса.

По этой статье депортация, незаконное содержание в заключении, обращение в рабство, массовое или систематическое осуществление казней без суда, похищение людей, за которым следует их исчезновение, пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с расовой, национальной, этнической принадлежностью, политическими убеждениями и вероисповеданием гражданского населения, наказываются лишением свободы на срок до 25 лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.

В связи с этим представители Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, в состав которого входят пять белорусских правозащитных организаций, обратились в Генеральную прокуратуру.

В этом обращении юристы требуют, чтобы была проведена прокурорская проверка по фактам несоблюдения порядка задержания граждан, а все виновные были привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Кроме того, юристы добиваются того, чтобы Генпрокуратура внесла в МВД представление о необходимости соблюдения сотрудниками органов внутренних дел законодательства о порядке осуществления задержания, в частности, о необходимости представиться и сообщить цель задержания.