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Тихановская поддержала горняка Юрия Корзуна и протестующих шахтеров
Источник материала: Навiны
Светлана Тихановская поддержала солигорского горняка Юрия Корзуна, приковавшего себя наручниками к оборудованию на глубине 305 метров, и всех протестующих шахтеров «Беларуськалия».
«Я внимательно слежу за событиями в Солигорске. Вся Беларусь следит. Мои дорогие шахтеры, вы — надежда Беларуси, а Юрий Корзун — настоящий герой. Когда творится в стране беззаконие, нельзя оставаться в стороне. И я очень горжусь всеми, кто поддержал Юрия. Шахтеры, я знаю, что на вас сильно давят, но теперь от нас всех многое зависит», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Тихановской.
«Помните, что забастовки — один из самых эффективных способов протеста. И это наше конституционное право», — добавила экс-кандидат в президенты.
О своей одиночной акции протеста Юрий Корзун
Юрия Корзуна
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Светлана Тихановская поддержала солигорского горняка Юрия Корзуна, приковавшего себя наручниками к оборудованию на глубине 305 метров, и всех протестующих...
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