Тихановская поддержала горняка Юрия Корзуна и протестующих шахтеров

Светлана Тихановская поддержала солигорского горняка Юрия Корзуна, приковавшего себя наручниками к оборудованию на глубине 305 метров, и всех протестующих шахтеров «Беларуськалия».





«Я внимательно слежу за событиями в Солигорске. Вся Беларусь следит. Мои дорогие шахтеры, вы — надежда Беларуси, а Юрий Корзун — настоящий герой. Когда творится в стране беззаконие, нельзя оставаться в стороне. И я очень горжусь всеми, кто поддержал Юрия. Шахтеры, я знаю, что на вас сильно давят, но теперь от нас всех многое зависит», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Тихановской.

«Помните, что забастовки — один из самых эффективных способов протеста. И это наше конституционное право», — добавила экс-кандидат в президенты.

О своей одиночной акции протеста Юрий Корзун сообщил утром 10 сентября. Он заявил, что намерен находиться в шахте до начала выполнения его требований, в числе которых отставка Лукашенко, немедленное прекращение силовых действий в отношении мирных граждан, их похищений, избиений и пыток. Горняк также требует прекратить «запугивание и увольнение трудящихся», освободить всех задержанных представителей стачкома. О своих требованиях горняк письменно уведомил руководство предприятия.