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Тихановская поддержала горняка Юрия Корзуна и протестующих шахтеров

10.09.2020 15:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская поддержала солигорского горняка Юрия Корзуна, приковавшего себя наручниками к оборудованию на глубине 305 метров, и всех протестующих шахтеров «Беларуськалия».

Тихановская поддержала горняка Юрия Корзуна и протестующих шахтеров

«Я внимательно слежу за событиями в Солигорске. Вся Беларусь следит. Мои дорогие шахтеры, вы — надежда Беларуси, а Юрий Корзун — настоящий герой. Когда творится в стране беззаконие, нельзя оставаться в стороне. И я очень горжусь всеми, кто поддержал Юрия. Шахтеры, я знаю, что на вас сильно давят, но теперь от нас всех многое зависит», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Тихановской.

«Помните, что забастовки — один из самых эффективных способов протеста. И это наше конституционное право», — добавила экс-кандидат в президенты.

О своей одиночной акции протеста Юрий Корзун сообщил утром 10 сентября. Он заявил, что намерен находиться в шахте до начала выполнения его требований, в числе которых отставка Лукашенко, немедленное прекращение силовых действий в отношении мирных граждан, их похищений, избиений и пыток. Горняк также требует прекратить «запугивание и увольнение трудящихся», освободить всех задержанных представителей стачкома. О своих требованиях горняк письменно уведомил руководство предприятия.

Юрия Корзуна насильно вынесли из шахты, сообщил стачком «Беларуськалия». Наручники, которыми он себя приковал, разрезали, «применив силу». На выходе из шахты горняка ждала машина скорой помощи. Корзуна отправили в приемный покой Солигорской центральной городской больницы, откуда вскоре выпустили.

 
 
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Светлана Тихановская поддержала солигорского горняка Юрия Корзуна, приковавшего себя наручниками к оборудованию на глубине 305 метров, и всех протестующих...
 
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