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Биржа: доллар и евро продолжили падение
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты продолжают падать на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
Свои сессии 10 сентября они завершили на следующих позициях:
А вот российская валюта сегодня выросла. Плюс составил 0,0014 пункта — 3,4629 белорусского рубля за 100 российских.
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Американская и европейская валюты продолжают падать на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Свои сессии 10 сентября они завершили на следующих позициях:
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