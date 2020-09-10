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Биржа: доллар и евро продолжили падение

10.09.2020 15:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская и европейская валюты продолжают падать на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Свои сессии 10 сентября они завершили на следующих позициях:

  • доллар — 2,6158 белорусского рубля (-0,017 пункта);
  • евро — 3,0946 белорусского рубля (-0,0049 пункта).

А вот российская валюта сегодня выросла. Плюс составил 0,0014 пункта — 3,4629 белорусского рубля за 100 российских.

 
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Американская и европейская валюты продолжают падать на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Свои сессии 10 сентября они завершили на следующих позициях:
 
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