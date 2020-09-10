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Непристегнутая пассажирка «Ситроена» вылетела из салона и погибла возле Ганцевичей
Источник материала: Навiны
Пассажирка погибла при опрокидывании автомобиля в Ганцевичском районе, сообщили в областной ГАИ.
Авария произошла утром 9 сентября на 55-м километре трассы Р13 Клецк — Синявка — Ганцевичи — Лунинец. По информации инспекторов, 35-летний водитель при обгоне не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП 36-летнюю пассажирку, которая находилась на заднем пассажирском сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности, выбросило из салона автомобиля. От полученных травм женщина умерла. Водитель и второй пассажир в аварии не пострадали.
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Пассажирка погибла при опрокидывании автомобиля в Ганцевичском районе, сообщили в областной ГАИ.
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