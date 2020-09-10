Минздрав РБ вернул 5 стран в список ковидных

Источник материала: АФН

Министерство здравоохранения Беларуси вернуло 5 стран в перечень государств, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

«В настоящий момент по результатам оценки критериев исключена из перечня - Республика Узбекистан. В связи с регистрируемым на протяжении последних 3-х недель показателем заболеваемости (выше 50 случаев на 100 тысяч населения) включены в перечень ряд стран, ранее исключенных из него: Королевство Испания, Черногория; Израиль; Княжество Андорра, Республика Мальта», - говорится в сообщении Минздрава.

Таким образом, гражданам, приезжающих в Беларусь из 5-ти перечисленных стран, придется проходить через режим самоизоляции.