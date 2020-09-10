Внешнеторговый оборот Беларуси за 7 месяцев 2020 года упал на 17,81%

Источник материала: АФН

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 7 месяцев 2020 года составил $38.6443 млрд. и снизился на 17.81% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров и услуг составил $19.7312 млрд. и снизился на 16.69%, импорт - $18.9131 млрд. при снижении на 18.96%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 7 месяцев 2020 года складывается положительным и составляет $818.1 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $346.5 млн.

Объем внешней торговли товарами за 7 месяцев 2020 года составил $31.2393 млрд. и снизился на 19.19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт товаров составил $14.9445 млрд. и снизился на 19.12%, импорт - $16.2948 млрд. при снижении на 19.27%.

Сальдо внешней торговли товарами за 7 месяцев 2020 года складывается отрицательным и составляет минус $1 350.3 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $1 707.3 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 7 месяцев 2020 года составил $7.405 млрд. и снизился на 11.43% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт услуг составил $4.7867 млрд. и снизился на 8.08%, импорт - $2.6183 млрд. при снижении на 16.97%.

Сальдо внешней торговли услугами за 7 месяцев 2020 года складывается положительным и составляет $2 168.4 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $2 053.8 млн.

В июле 2020 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $6.178 млрд. и увеличился на 6.44% к июню текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в июле вырос на 4.46% и составил $3.1339 млрд., импорт вырос на 8.56% до $3.0441 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в июле 2020 года сложилось положительным и составило $89.8 млн. По отношению к июню текущего года ($196.0 млн.) в июле сальдо ухудшилось на $106.2 млн. или 54.18%.

Внешняя торговля товарами в июле 2020 года составила $5.0937 млрд. и выросла на 7.29% к июню текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в июле вырос на 6.17% и составил $2.4499 млрд., импорт вырос на 8.36% до $2.6438 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в июле 2020 года сложилось отрицательным и составило минус $193.9 млн. По отношению к июню текущего года (минус $132.4 млн.) в июле сальдо ухудшилось на $61.5 млн. или 46.45%.

Внешняя торговля услугами в июле 2020 года составила $1.0843 млрд. и выросла на 2.58% к июню текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в июле снизился на 1.26% и составил $0.684 млрд., импорт вырос на 9.88% до $0.4003 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в июле 2020 года сложилось положительным и составило $283.7 млн. По отношению к июню текущего года ($328.4 млн.) в июле сальдо ухудшилось на $44.7 млн. или 13.61%.