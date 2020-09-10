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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

10.09.2020 15:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%, сообщает ТАСС.

 
 
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета...
 
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