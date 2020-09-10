ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легкая атлетика. Белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года из-за употребления допинга

10.09.2020 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года и не сможет принимать участие в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом информирует сайт athleticsintegrity.org.



В пробе спортсмена был найден фуросемид.

Набоков — чемпион Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет. На Играх в Бразилии он не смог пройти отбор.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года и не сможет принимать участие в...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК Беларуси посчитал «абстрактным» задержание 47 журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика