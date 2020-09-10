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Легкая атлетика. Белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года из-за употребления допинга
Источник материала: Партизан
Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года и не сможет принимать участие в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом информирует сайт
В пробе спортсмена был найден фуросемид.
Набоков — чемпион Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет. На Играх в Бразилии он не смог пройти отбор.
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Легкая атлетика. Белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года из-за употребления допинга
Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года и не сможет принимать участие в...
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