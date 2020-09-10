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Гончарик: Колесникова – молодец. Жаль, что старая оппозиция никак себя не проявляет

10.09.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктор Бабарико может стать президентом Беларуси: как в свое время Нельсон Мандела, проведший часть жизни в тюрьме. Такое мнение "Белорусскому партизану" высказал Владимир Гончарик, единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001.

Гончарик: Колесникова – молодец. Жаль, что старая оппозиция никак себя не проявляет
– В последние дни произошло много громких событий, связанных с Марией Колесниковой. Какое впечатление она производит на вас? 

– Хорошее и сильное впечатление. Человек отстаивает свою позицию, демонстрирует уверенность в своей правоте и силах. Было бы таких людей в Беларуси побольше – мы уже давно жили бы в другой стране.

– Правильный ли это поступок: порвать паспорт на границе, чтобы не быть выдворенной из Беларуси? 

– Очевидно, что если бы Колесникову выдворили за пределы страны, то назад уже не пустили бы. Она молодец, что сопротивлялась и заявила, что ни при каких обстоятельствах страну не покинет.

История и опыт показывают, что действовать из-за границы можно и нужно, но необходимо, чтобы внутри страны находились сподвижники, которые организовывали и проводили практическую работу. Возьмите хотя бы опыт революции в Российской империи.

– Как относитесь к так называемой новой оппозиции?

– Мне жаль, что старая оппозиция себя не проявляет. Конечно, есть на это и объективные причины. После многих лет авторитарного управления страной роль политических партий и других структур, мягко говоря, принижена, они задавлены.

Это объективный процесс, что в стране появляются новые люди, которые заявляют о себе. Появилось новое поколение, которое более восприимчиво к несправедливости, которую мы наблюдаем. Можно только приветствовать создание новых партий и движений. 


– Как думаете, традиционная оппозиция еще покажет себя? 

– Мне трудно судить. Мои попытки навести диалог, что-то выяснить показали, что они чего-то выжидают. Причем нет активности ни со стороны правых, ни со стороны левых. Возможно, они решили, что поскольку силенок мало, наблюдать, что произойдет.

– Видите ли в Колесниковой потенциал стать одним из лидеров оппозиции, или ее активность – временное явление?

– Все зависит от нее. У Колесниковой есть все возможности, чтобы стать одним из лидеров оппозиции, но решение будет только за ней: захочет ли она продолжать нести на себе такой груз? 

И я не сбрасывал бы со счетов Бабарико – при всей тяжелой ситуации, в которой он оказался. В свое время Мандела отсидел срок и стал президентом.
 
 
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Виктор Бабарико может стать президентом Беларуси: как в свое время Нельсон Мандела, проведший часть жизни в тюрьме. Такое мнение "Белорусскому партизану" высказал...
 
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