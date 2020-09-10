|
Уволенный спасатель о том, как изменилась его жизнь: «Мне перечислили большую сумму денег, предложили работу и жилье»
Источник материала: Onliner
Мир не без добрых людей. И белорусы уже не раз подтвердили эту истину. Вчера Onliner
Трудно посчитать, сколько сообщений от читателей, выразивших желание помочь Максиму и его семье, пришло вчера и сегодня в
— Поддержки от окружающих очень много, она огромная. Снежная лавина по сравнению с тем, что обрушилось на меня, — ничто. Мне звонят, пишут, предлагают работу, жилье, переводят деньги. Я и подумать не мог, что такое возможно. Честно говоря, статью о себе я прочитал только сегодня. Все потому, что до этого у меня не было времени — практически сразу стали поступать звонки со словами поддержки и предложениями помощи, сообщения в соцсетях. Я, как человек ответственный, всем отвечал. Поэтому только переписки закончил вчера около двух часов ночи.
По правде говоря, я хотел попросить людей, чтобы они притормозили с предложением помощи. Это очень приятно, но пока преждевременно.
Что касается жилищного вопроса, то я не собираю чемоданы и никуда не съезжаю. Я уже встретился с адвокатом, проконсультировался и буду обращаться в суд. Да, жилье служебное, я был предупрежден, что должен буду его покинуть, как только прекращу работу в МЧС, но я не согласен с законностью своего увольнения и буду оспаривать его в суде.
Убежден, что я ничего не нарушил, виновным себя не считаю. До тех пор, пока процесс не будет логически завершен, не съеду. Более того, я уверен, что смогу восстановиться на службе, а значит, говорить о переезде вообще не придется.
А вообще, очень многие предложили жилье бесплатно — кто за коммуналку, кто без. Даже коллеги говорили: переезжай к нам, будем жить двумя дружными семьями. Удивительно, но совершенно посторонние люди не остались в стороне: предлагали комнаты, квартиры, коттеджи, дачи за городом. Обещали каждый день на машине возить в Минск. Некоторые даже настаивали: «Я буду горд, если у меня будут жить такие люди». Один человек звал в Солигорск жить и работать. Эмоций от всего этого очень много.
— Мне позвонили все — от людей, с которыми я был в одной группе в детском саду, до подруг бабушки в деревне. Звонил даже человек из Флориды. Народная солидарность — это что-то неописуемое.
Мне перечислили большую сумму денег, есть люди, которые хотят прийти и принести наличку. Но я прошу: люди, не надо, остановитесь — помогите ребятам из ОСВОДа, им штрафы выписали больше, чем их зарплаты. В фонды я пока не обращался: рассчитываю, что мне это и не понадобится, так как смогу восстановиться на службе.
Поддержки на самом деле очень много. Как я уже шучу: того, сколько мне поступило предложений по работе, жилью, деньгам, хватило бы на целую пожарную часть. Это очень вдохновляет.
Я никогда не сомневался в наших людях. Но тут на собственном опыте убедился, что поддержка реальна. И могу сказать об этом открыто: я вообще ни на что не рассчитывал, думал все решить сам и в правовом русле, а тут такое. Не описать словами. Даже не знаю, с чем сравнить эту поддержку — материальную и моральную. Деньги пришли, и немалые, да, но то количество добрых слов… это невероятно, — говорит Максим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уволенный спасатель о том, как изменилась его жизнь: «Мне перечислили большую сумму денег, предложили работу и жилье»
Мир не без добрых людей. И белорусы уже не раз подтвердили эту истину. Вчера Onliner рассказал историю спасателя Максима Сташуленка, которого уволили из МЧС. Дело в том,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)