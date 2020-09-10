Уволенный спасатель о том, как изменилась его жизнь: «Мне перечислили большую сумму денег, предложили работу и жилье»

Источник материала: Onliner

Мир не без добрых людей. И белорусы уже не раз подтвердили эту истину. Вчера Onliner рассказал историю спасателя Максима Сташуленка, которого уволили из МЧС. Дело в том, что молодой человек, присоединившийся к чатам Фрунзенского района, предупредил жителей «протестных» домов о том, что к ним едут расчеты, чтобы снимать бело-красно-белые флаги. Руководство поступок не оценило, посчитав, что боец как минимум нарушил присягу и подписку о неразглашении служебной информации, а потому разорвало отношения с сотрудником «по статье». К тому же потребовало покинуть служебное жилье в течение трех дней. Но на этой печальной ноте история Максима не закончилась, а, наоборот, только началась. Несмотря на то, что спасатель никого ни о какой помощи не просил, намереваясь решать вопрос в правовом русле, белорусы решили, что не могут оставаться в стороне и ждать решения суда.

Трудно посчитать, сколько сообщений от читателей, выразивших желание помочь Максиму и его семье, пришло вчера и сегодня в чат-бот Onliner. Не единицы — десятки. Помимо этого, друзья молодого человека развернули свою кампанию. Результат не заставил себя долго ждать.

— Поддержки от окружающих очень много, она огромная. Снежная лавина по сравнению с тем, что обрушилось на меня, — ничто. Мне звонят, пишут, предлагают работу, жилье, переводят деньги. Я и подумать не мог, что такое возможно. Честно говоря, статью о себе я прочитал только сегодня. Все потому, что до этого у меня не было времени — практически сразу стали поступать звонки со словами поддержки и предложениями помощи, сообщения в соцсетях. Я, как человек ответственный, всем отвечал. Поэтому только переписки закончил вчера около двух часов ночи.

По правде говоря, я хотел попросить людей, чтобы они притормозили с предложением помощи. Это очень приятно, но пока преждевременно.

Что касается жилищного вопроса, то я не собираю чемоданы и никуда не съезжаю. Я уже встретился с адвокатом, проконсультировался и буду обращаться в суд. Да, жилье служебное, я был предупрежден, что должен буду его покинуть, как только прекращу работу в МЧС, но я не согласен с законностью своего увольнения и буду оспаривать его в суде.

Убежден, что я ничего не нарушил, виновным себя не считаю. До тех пор, пока процесс не будет логически завершен, не съеду. Более того, я уверен, что смогу восстановиться на службе, а значит, говорить о переезде вообще не придется.





А вообще, очень многие предложили жилье бесплатно — кто за коммуналку, кто без. Даже коллеги говорили: переезжай к нам, будем жить двумя дружными семьями. Удивительно, но совершенно посторонние люди не остались в стороне: предлагали комнаты, квартиры, коттеджи, дачи за городом. Обещали каждый день на машине возить в Минск. Некоторые даже настаивали: «Я буду горд, если у меня будут жить такие люди». Один человек звал в Солигорск жить и работать. Эмоций от всего этого очень много.



В разговоре Максим отмечает, что очень любит свою работу: «У нас зарплаты небольшие. Но в МЧС ты идешь не за деньгами. Ты просто не можешь жить по-другому. Я пришел, чтобы спасать людей, чтобы ликвидировать чрезвычайные ситуации. Выполнять абсурдные приказы? Нет. Я за справедливость. До текущего момента люди любили МЧС, уважали. Но все изменилось — МЧС сейчас уже и „расшифровывают“ по-другому. Мне обидно и больно это слышать».

— Мне позвонили все — от людей, с которыми я был в одной группе в детском саду, до подруг бабушки в деревне. Звонил даже человек из Флориды. Народная солидарность — это что-то неописуемое.

Мне перечислили большую сумму денег, есть люди, которые хотят прийти и принести наличку. Но я прошу: люди, не надо, остановитесь — помогите ребятам из ОСВОДа, им штрафы выписали больше, чем их зарплаты. В фонды я пока не обращался: рассчитываю, что мне это и не понадобится, так как смогу восстановиться на службе.



Поддержки на самом деле очень много. Как я уже шучу: того, сколько мне поступило предложений по работе, жилью, деньгам, хватило бы на целую пожарную часть. Это очень вдохновляет.

Я никогда не сомневался в наших людях. Но тут на собственном опыте убедился, что поддержка реальна. И могу сказать об этом открыто: я вообще ни на что не рассчитывал, думал все решить сам и в правовом русле, а тут такое. Не описать словами. Даже не знаю, с чем сравнить эту поддержку — материальную и моральную. Деньги пришли, и немалые, да, но то количество добрых слов… это невероятно, — говорит Максим.