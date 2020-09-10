Адвокат: дело сотрудников PandaDoc передано в центральный аппарат СК

Источник материала: Onliner

Дело четырех сотрудников минского офиса IT-компании PandaDoc передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом Onliner рассказал адвокат Антон Гашинский, который представляет интересы арестованных айтишников.

Также, по словам Антона, сегодня из СИЗО на Володарского сотрудников PandaDoc перевезли в Следственный комитет. Адвоката к своим подзащитным там не пустили. Завтра должна решиться судьба сотрудников IT-компании — или их освободят, или предъявят официальные обвинения. Антон Гашинский предположил, что, в теории, это может произойти и этим вечером, однако вероятность мизерная: по его информации, следователь только сегодня получил материалы.

2 сентября в офисе PandaDoc прошли обыски. Четырех сотрудников — бухгалтера Юлию Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, менеджера по продукту Виктора Кувшинова и HR-специалиста Владислава Михолапа — задержали по подозрению в уголовном преступлении. Речь о части 4 статьи 210 УК РБ «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере». Айтишников подозревают в завладении 107 тысячами белорусских рублей, что нанесло вред государству. Компания не признала обвинений и подчеркнула, что ведет деятельность в соответствии с законодательством.

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