Опасный обгон на возвышении дороги попал на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Наш читатель Дмитрий едва не стал участником лобовой аварии на двухполосной дороге в Минской области. Заезжая на верх пригорка, он не мог предположить, что внизу другой автомобиль пошел на обгон трактора. Встречный Nissan не стал прекращать опасный маневр, а лишь моргнул фарами.

Стоит обратить внимание, за последнее время в сводках не раз встречались серьезные аварии, участниками которых становились встречные машины. Так, на днях на трассе Р88 Житковичи — Давид-Городок — граница Украины 26-летний водитель ВАЗа при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Opel Astra. Такова предварительная версия ГАИ Брестской области. Известно, что в результате ДТП 47-летний пассажир ВАЗа с травмами был госпитализирован.









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