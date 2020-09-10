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Опасный обгон на возвышении дороги попал на видео (видео)
Источник материала: Onliner
Наш читатель Дмитрий едва не стал участником лобовой аварии на двухполосной дороге в Минской области. Заезжая на верх пригорка, он не мог предположить, что внизу другой автомобиль пошел на обгон трактора. Встречный Nissan не стал прекращать опасный маневр, а лишь моргнул фарами.
Стоит обратить внимание, за последнее время в сводках не раз встречались серьезные аварии, участниками которых становились встречные машины. Так, на днях на трассе Р88 Житковичи — Давид-Городок — граница Украины 26-летний водитель ВАЗа при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Opel Astra. Такова предварительная версия ГАИ Брестской области. Известно, что в результате ДТП 47-летний пассажир ВАЗа с травмами был госпитализирован.
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Наш читатель Дмитрий едва не стал участником лобовой аварии на двухполосной дороге в Минской области. Заезжая на верх пригорка, он не мог предположить, что внизу...
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