Наркодилера задержали в Гродно – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации правоохранителей, 26-летний гродненец "работал" на один из интернет-магазинов. Задержали его в подъезде съемной квартиры.

При себе у наркодилера был сверток, в котором находилось почти 20 граммов пара-метилэфидрона. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.