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Наркодилера задержали в Гродно – видео
10.09.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По информации правоохранителей, 26-летний гродненец "работал" на один из интернет-магазинов. Задержали его в подъезде съемной квартиры.
При себе у наркодилера был сверток, в котором находилось почти 20 граммов пара-метилэфидрона. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.
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Сотрудники милиции задержали в Гродно молодого человека, который занимался распространением синтетических наркотиков. Смотрите на видео кадры, снятые...
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