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Романчук: единственным арбитром белорусского конфликта может быть Кремль

10.09.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Романчук: единственным арбитром белорусского конфликта может быть Кремль

Не все страны Евросоюза готовы присоединиться к антибелорусским санкциям ― Кипр заблокировал решение ЕС, связано ли это с влиянием России, либо исключительно экономический фактор является ключевым в определении позиции Кипра, слушателям радио Sputnik пояснил известный экономист Ярослав Романчук. 

© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
Евросоюз еще не ввел санкции против Минска, но уже готов их ужесточить

"Решение Кипра предсказуемо, поскольку очевидно влияние российских инвестиций и российской дипломатии. Большие деньги, большие связи ― все это безусловно влияет на принятие решений, к тому же известна инвестиционная политика Кипра, который вкладывает в экономику Беларуси. Понятно, что там деньги не киприотов, а деньги бизнесменов из разных стран, включая Россию и Беларусь, поэтому мы констатируем отсутствие полного единства в рядах ЕС, и наличие серьезного влияния России через ряд европейских стран на политику ЕС. Таким образом единственным арбитром и модератором ситуации в Беларуси может быть только Кремль и Россия", ― полагает эксперт.

Напомним, из-за того, что Кипр не поддержал введение санкций в отношении Минска, они не могут быть приняты, поскольку для этого нужно согласие всех 27 стран Евросоюза. До этого этого ряд стран ЕС заявил о введении санкций в отношении белорусских чиновников, ответственных за силовые разгоны мирных акций протеста. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию 30 белорусским гражданам, включая Александра Лукашенко.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Несогласные с такими результатами граждане вышли на акции протеста, которые в первые дни жестко подавлялись силовиками, однако позднее приобрели более мирный характер. При это ни регулярность акций, ни задержания протестующих не прекратились.

Комментарий экономического эксперта Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Причины отказа Кипра присоединиться к санкциям ЕС в отношении Беларуси прокомментировал известный политик, экономист Ярослав Романчук.
 
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