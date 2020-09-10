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Через месяц после взрывов в порту Бейрута возник пожар – видео

10.09.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар охватил порт Бейрута чуть более чем через месяц после того, как город потряс взрыв. Его видно за три километра от гавани. На место ЧП прибыли пожарные части и военные. На кадрах с места пожара, которые появились в социальных сетях, виден столб черного дыма и языки пламени.

В августе в этом же месте прогремел взрыв, он полностью разрушил порт и повредил несколько районов города. Тогда погибли 190 человек.

Вертолеты армии Ливана помогают с воздуха пожарным расчетам, которые борются с огнем непосредственно на месте ЧП столичной гавани. Причина пожара еще не установлена. 

По информации армии Ливана, огнем охвачен склад с машинным маслом и покрышками. Красный Крест сообщает, что погибших и пострадавших нет.

Мощный взрыв в порту ливанской столицы прогремел 4 августа. В результате катастрофы погибли не менее 190 человек, 6500 получили ранения и были перемещены более 300000. По данным властей, причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, которая на складе. Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действует режим чрезвычайного положения.

 
 
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На территории порта в ливанской столице бушует пламя, столб дыма видно за три километра от гавани. Смотрите на видео, что происходит в Бейруте спустя месяц после...
 
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