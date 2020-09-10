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Через месяц после взрывов в порту Бейрута возник пожар – видео
10.09.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пожар охватил порт Бейрута чуть более чем через месяц после того, как город потряс взрыв. Его видно за три километра от гавани. На место ЧП прибыли пожарные части и военные. На кадрах с места пожара, которые появились в социальных сетях, виден столб черного дыма и языки пламени.
В августе в этом же месте прогремел взрыв, он полностью разрушил порт и повредил несколько районов города. Тогда погибли 190 человек.
Вертолеты армии Ливана помогают с воздуха пожарным расчетам, которые борются с огнем непосредственно на месте ЧП столичной гавани. Причина пожара еще не установлена.
По информации армии Ливана, огнем охвачен склад с машинным маслом и покрышками. Красный Крест сообщает, что погибших и пострадавших нет.
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На территории порта в ливанской столице бушует пламя, столб дыма видно за три километра от гавани. Смотрите на видео, что происходит в Бейруте спустя месяц после...
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