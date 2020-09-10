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СК не будет проверять факты задержания 47 журналистов
10.09.2020 16:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: baj.by
Белорусская ассоциация журналистов получила ответ на свое заявление от Следственного комитета.
По мнению СК, изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проверки не имеется.
Напомним, 28 августа, на следующий день после массового задержания журналистов в Минске и Бресте, ОО «Белорусская ассоциация журналистов» направило председателю Следственного комитета заявление о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.
В документе на 4 листах подробно описывались обстоятельства дела, а также обоснование необходимости возбудить уголовное дело по признакам статьи 198 Уголовного кодекса. БАЖ приводит ответ СК:
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Белорусская ассоциация журналистов получила ответ на свое заявление от Следственного комитета.
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