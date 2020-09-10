СК не будет проверять факты задержания 47 журналистов

Источник материала: Ежедневник

фото: baj.by

Белорусская ассоциация журналистов получила ответ на свое заявление от Следственного комитета.

По мнению СК, изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проверки не имеется.

Напомним, 28 августа, на следующий день после массового задержания журналистов в Минске и Бресте, ОО «Белорусская ассоциация журналистов» направило председателю Следственного комитета заявление о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

В документе на 4 листах подробно описывались обстоятельства дела, а также обоснование необходимости возбудить уголовное дело по признакам статьи 198 Уголовного кодекса. БАЖ приводит ответ СК:



