На улицах Минска людей задерживают силовики в оливковой форме. Рассказываем, кто это может быть

Источник материала: Tut.by

В последние дни к силовикам, которые задерживают людей на улицах Минска, присоединилось «новые люди» — бойцы в комбинезонах оливкового цвета. Читатели массово задают вопрос — кто эти силовики и не присланы ли они из России. 42.TUT.BY попробовал разобраться, кто же это может быть.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Скажем сразу — с большой вероятностью это не русские, не американцы и не венесуэльцы. Скорее всего, в оливковую форму облачен белорусский ОМОН.

Во-первых, наличие формы оливкового цвета у омоновцев — не секрет, пусть долгое время на нее не слишком обращали внимание. К примеру, в этом репортаже СТВ есть фотография с марш-броска сотрудников спецслужб на право получения черного берета. На ней ясно видна оливковая форма части бойцов ОМОН.

Насколько нам известно, обмундирование такой расцветки омоновцы получили примерно в 2018 году. Почему до этого его почти не носили и почему начали массово носить сейчас — нам неизвестно.

Однако, чтобы раскрыть тему полностью и исключить сомнения, изучим детали обмундирования данных силовиков.

Дубинка, ремень и подсумки





На фото отлично различим ремень силовика, висящая на нем резиновая дубинка и подсумки (один — для наручников, второй — для перевязочного пакета). Насколько видно, пояс и подсумки белорусского производства, от ООО «МакСфРант» из Орши. Дубинка — ПР-73, такие тоже производятся в нашей стране.

Кобура



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На фото у силовика слева — полимерная кобура быстрого доступа, похожая на ту, которую носил Николай Лукашенко во время своего знаменитого появления в военной экипировке. Однако эта кобура не для «Глока», как у сына Александра Лукашенко, а для обычного для белорусских силовиков пистолета Макарова.

Судя по виду, эта модель кобуры — от российской компании «Стич профи», базирующейся в Екатеринбурге. Ранее такие кобуры уже попадали в кадр на поясах омоновцев, когда те еще массово ходили в черном. Вот, например, как на фото ниже.



Фото:gdb.currenttime.tv

Ботинки, кстати, у силовиков на двух последних фото по модели также совпадают — это российские м.2331 «Вайпер» от компании «Бутекс».

Словом, ничего, что могло бы выдать в «оливковых бойцах» россиян, нет. Разумеется, можно предположить, что из России был заброшен некий отряд, который целиком переодели в форму белорусского ОМОНа — но, как и в прошлой аналогичной статье , мы подчеркиваем, что в этом случае любое расследование просто не имело бы смысла.