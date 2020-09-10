Цифра дня – 24300 BYN. Такой штраф выписали жильцам, которые создали площадь «Перемен»

Источник материала: KYKY

Одним из лучших дворов Минска сегодня по праву считает двор на Червякова–Сморговском тракте, где жильцы устроили площадь «Перемен». Еще до выборов там появился мурал с диджеями, которые включили Цоя на провластном митинге, а потом стали появляться и БЧБ-флаги.

Эту площадь неизвестные люди в масках уже много раз пытались ликвидировать: закрашивали мурал, срывали флаги, но жильцы всякий раз восстанавливали и мурал, и флаги. Видимо, поэтому «власть» решила действовать новыми методами – выписывать штрафы.

Первый пришел 8 сентября от районной санитарной службы. Товарищества собственников домов №3 на Сморговском тракте и №62 на Червякова решили наказать рублем за то, что санитарный врач якобы установил нарушение «периодичности определения работы вентиляционных установок» (сейчас товарищества выясняют, а было ли нарушение).

Сегодня, 10 сентября, выписали еще один штраф для товарищества собственников на Сморговском тракте. Жителей оштрафовали на 200 базовых величин (в цифра – 5400 рублей) за нарушение законодательства о пожарной безопасности, по ч. 1 ст. 23.56 КоАП.

Если сложить все три штрафа, то на сегодня у жителей, которые организовали площадь «Перемен», долг перед «государством» – на 24300 рублей. Жильцы уверены, что штрафы им выписывают из-за активной гражданской позиции их двора, поэтому они будут пытаться оспорить протоколы

Если вы хотите помочь со штрафами, вот реквизиты жильцов площади «Перемен»:

Товарищество собственников жилого дома № 1 по Сморговскому тракту:

220068, г. Минск, Сморговский тракт, дом 1

УНП: 192769460

Счет IBAN: BY60AKBB30150000015315100000

БИК: AKBBBY2X

в ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»

Товарищество собственников «Дом у озера»:

220068, г. Минск, Сморговский тракт, дом 3, пом 164.

УНП: 192463851

Счет IBAN: BY48AKBB30150000107085100000

БИК: AKBBBY2X

в ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»

Товарищество собственников жилого дома № 62 по ул. Червякова:

220068, г. Минск, ул.Червякова, 62, пом. 168

УНП: 192922232

Счет IBAN: BY65AKBB30150000019515100000

БИК: AKBBBY2X

в ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»