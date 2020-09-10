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Объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
Как предупредили синоптики, сегодня днем в большинстве районов «ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с».
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.,
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении. Как предупредили синоптики, сегодня днем в большинстве районов...
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