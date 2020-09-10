«Восхищаюсь женщинами, защищающими мужчин от атак ОМОНа». Лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук поддержала белорусок

Известная польская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук выразила солидарность с белорусскими женщинами, борющимися за свободу своей страны.

Как заявила литератор, она «восхищается десятками тысяч женщин-манифестантов, защищающих мужчин от атак ОМОНа».