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«Восхищаюсь женщинами, защищающими мужчин от атак ОМОНа». Лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук поддержала белорусок
Источник материала: Навiны
Известная польская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук выразила солидарность с белорусскими женщинами, борющимися за свободу своей страны.
Как заявила литератор, она «восхищается десятками тысяч женщин-манифестантов, защищающих мужчин от атак ОМОНа».
«В моей стране, во многих странах бывшего восточного блока, долгое время героизм был в первую очередь уделом мужчин», - приводит ее слова
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«Восхищаюсь женщинами, защищающими мужчин от атак ОМОНа». Лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук поддержала белорусок
Известная польская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук выразила солидарность с белорусскими женщинами, борющимися за свободу...
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