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«Восхищаюсь женщинами, защищающими мужчин от атак ОМОНа». Лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук поддержала белорусок

10.09.2020 16:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известная польская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук выразила солидарность с белорусскими женщинами, борющимися за свободу своей страны.

Как заявила литератор, она «восхищается десятками тысяч женщин-манифестантов, защищающих мужчин от атак ОМОНа».

«В моей стране, во многих странах бывшего восточного блока, долгое время героизм был в первую очередь уделом мужчин», - приводит ее слова Gazeta Wyborcza.

 
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Известная польская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук выразила солидарность с белорусскими женщинами, борющимися за свободу...
 
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