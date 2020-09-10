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Сейм Литвы назвал Лукашенко «нелегитимным белорусским руководителем»

10.09.2020 16:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литовский парламент призвал международное сообщество не допустить вмешательства России в дела Беларуси. Соответствующая резолюция, сообщает сайт сейма, была единогласно принята литовскими парламентариями 10 сентября, за нее проголосовал 91 депутат.

Сейм призвал международное сообществу поддержать требование «избранного белорусского лидера Светланы Тихановской и созданного по ее инициативе Координационного совета о проведении новых, прозрачных и демократических выборов».

«Любые действия нелегитимного белорусского руководителя Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимизацию его правления и заключение новых международных соглашений с Россией, ограничивающих суверенитет белорусского народа, являются преступлением против его народа, соответственно не могут быть признаны международным сообществом», — говорится в резолюции.

В случае если Россия будет вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Беларуси и пытаться «ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа», резолюция призывает применить дополнительные санкции в отношении России, а также «представителей белорусского режима».

Литовский сейм также призвал международное сообщество «предложить белорусскому народу и его законным представителям политическую, экономическую, финансовую поддержку, упрощение визового режима и другую помощь в случае проведения новых прозрачных и демократических выборов в стране».

 
 
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Литовский парламент призвал международное сообщество не допустить вмешательства России в дела Беларуси. Соответствующая резолюция, сообщает сайт сейма, была...
 
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