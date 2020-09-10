Туроператоры: ждать в Беларуси иностранцев в 2020-м, как все понимают, не приходится

Половина турфирм, по данным отраслевого союза, зафиксировали снижение выручки более чем на 80%





В текущем туристическом сезоне более половины турфирм Беларуси столкнулись с сокращением своей выручки более чем на 80% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Республиканским союзом туристических организаций.

«Аналитика по продажам туров в компаниях в этом году по отношению к аналогичному периоду прошлого года предсказуемо неутешительная», — говорится в сообщении отраслевого союза.

Так, 51% опрошенных турфирм зафиксировали менее 20% продаж туров в этом сезоне в сравнении с прошлым годом, 31% опрошенных удалось сохранить 30% бизнеса, а 18% утверждают, что продажи путевок в их компаниях составляют 40-50% к уровню прошлого года.

Всего в опросе приняли участие 58 туроператорских и турагентских компаний Беларуси.

«Анализируя общие тенденции, заметим, что наиболее неутешительная картина сложилась во въездном и выездном автобусном туризме. Если авиатуризм мог похвастать добытой усилиями наших операторов и их иностранных партнеров возможностью выезжать на отдых в Албанию, Черногорию, Турцию, Египет, Тунис и Болгарию, то автобусники, предлагающие, в основном, комбинированные европейские туры, поставили бизнес на полную паузу», — отмечает РСТО.

По данным союза, не в лучшей ситуации оказались белорусские инкаминговые компании, которые разрабатывают, продвигают и организовывают туры на территории своей страны для иностранцев.

«Их в стране, как знаем, не так много, но они составляли приятную экспортную составляющую, привозили в страну гостей и валюту. По словам наших принимающих компаний, все партнеры в лучшем случае переносят договора на следующий год, ждать в Беларуси иностранцев в 2020-м, как все понимают, не приходится», — сообщает РСТО.

По данным союза, турфирмы, которые комплексно занимались и въездным, и внутренним туризмом, смогли сохранить не более 5% бизнеса.

«В достаточно бедственном положении находится армия белорусских экскурсоводов и гидов-переводчиков. Их перспективы в этом году более чем туманны», — отмечает республиканский союз.

По мнению отраслевого объединения, самым удачным нынешний год стал для сельского туризма Беларуси, который предполагает походы, сплавы.

«В отсутствии широкой возможности путешествовать за рубеж многие белорусские туристы отправились на отдых в небольшие гостиницы и гостевые дома, расположенные в глубинках. Некоторый отпечаток на бизнес хозяев агроусадеб наложило почти полное отсутствие российских клиентов, которые отличались более внушительными тратами на отдых, но, в целом, горячее лето 2020 года для белорусского агротуризма прошло более-менее успешно», — сообщает Республиканский союз туристических организаций.