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Невзоров: Сурков – это худшее, что может случиться с Беларусью

10.09.2020 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный россйиский публицист рассказал, что ждет Беларусь, если "куратором" по Беларуси станет экс-помощник Путина, который раньше был "главным" по Д/ЛНР

"Возможно, направление кремлевской политики – белорусское направление – будет курировать воскресший административно Слава Сурков, – рассуждает на Эхе Москвы Александр Невзоров. – А Слава Сурков – это вообще худшее, что может случиться с Беларусью.

Поэтому гарантирована будет кровища. И он умеет на ровном месте без всякого смысла и результата раскочегарить жуткую войну. Вот ДНР, ЛНР – грязный, тусклый уголовный ад, в который поэтический гений Суркова превратил некогда процветающие районы Украины, они являются прямым доказательством.

А если, действительно, будет предпринята попытка объединения стран – а этой попыткой всерьез бредит Кремль, судя по тому, как он это отрицает, – то будет результатом этой попытки просто глобальная партизанская война белорусов. Она будет яркой, и она будет яркой до такой степени, что она втянет и запалит соседние страны. И всё это тогда уже нормально, плавно перетекает в Третью мировую.

Но вот если Слава Сурков все-таки не состоится, о чем можно только мечтать, то завершение этой удивительной драмы, когда противостояние людей режиму, чем может закончиться, как он должен пасть и как должна пасть его и ненавидимая на данный момент и презираемая власть?

Вот, к сожалению, история не является наукой, в который раз повторяю я. Если бы она была таковой, то мы могли бы предсказать, по крайней мере, вектор движения и направление.

Нам только понятно, что Беларусь должна освободиться от Лукашенко, но как это будет происходить, под каким соусом, с какой болью, с кровью или без нее, мы предсказать не можем, потому что история, извините, не наука.
 
 
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Известный россйиский публицист рассказал, что ждет Беларусь, если "куратором" по Беларуси станет экс-помощник Путина, который раньше был "главным" по Д/ЛНР
 
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