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Huawei представила «безрамочный» ноутбук MateBook X

10.09.2020 17:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Huawei обновила ноутбуки MateBook X и MateBook 14, первый из них получил дисплей с технологией Infinite FullView. Это означает, что экран устройства практически лишен рамки, хотя она, конечно, никуда не делась. Разрешение 13-дюймового дисплея MateBook X составляет 3000×2000 точек, процессор — Intel Core i5 или Core i7 на выбор, но 10-го поколения.

Ноутбук получил 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, реализована поддержка Wi-Fi 6. Корпус MateBook X имеет толщину 13,6 мм, его вес — 1 килограмм. Из особенностей — увеличенный размер трекпада, который также получил технологию, подобную Force Touch у «макбуков», сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и встроенный NFC для быстрого подключения смартфона.

Huawei представила «безрамочный» ноутбук MateBook X

Модификация с процессором i7 обойдется в 1,8 тыс. евро, с i5 — 1,6 тыс. евро.

MateBook 14, в свою очередь, работает на базе AMD Ryzen 4800H с интегрированной графикой, на борту до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Толщина его корпуса составляет 15,9 мм, вес — почти 1,5 кг. Диагональ экрана больше — 14 дюймов, однако разрешение — 1440p.

Версия с Ryzen 5 4600H, 8 ГБ RAM и 256 SSD обойдется в 850 евро, с 16 ГБ/256ГБ — 950 евро. Версию с Ryzen 7 4800H оценили в 1,05 тыс. евро (16ГБ/256ГБ).

Huawei представила «безрамочный» ноутбук MateBook X
Ноутбук Huawei MateBook D 14 AMD Nbl-WAQ9R
14.0" 1920 x 1080 IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2100 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенный, без ОС, цвет крышки серый
1776 р.
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Ноутбук Huawei MateBook X Pro MACH-W19
2 отзыва
13.9" 3000 x 2000 IPS, сенсорный, Intel Core i5 8250U 1600 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce MX150 2 ГБ, Windows 10, цвет крышки серый
3980 р.
13 предложений
Ноутбук Huawei MateBook D 14 NbB-WAH9
14.0" 1920 x 1080 IPS, Intel Core i5 10210U 1600 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce MX250 2 ГБ, Windows 10, цвет крышки серый
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Компания Huawei обновила ноутбуки MateBook X и MateBook 14, первый из них получил дисплей с технологией Infinite FullView. Это означает, что экран устройства практически лишен рамки,...
 
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