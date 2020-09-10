МВД: у себя в квартире задержан мужчина, разбивший стекло автобуса. Он участвовал в протестах (видео)

Источник материала: Onliner

«Подозреваемого по делу, возбужденному по статье „Массовые беспорядки“, задержали 7 сентября по месту жительства, — сообщили в МВД. — Установлено, что с 9 по 12 августа в Минске 44-летний мужчина принимал активное участие в протестных акциях, сопровождавшихся незаконными действиями».

«В частности, вечером 11 августа на пересечении проспектов Дзержинского и Любимова он камнями разбил стекла в автобусе, в котором находились сотрудники Московского РУВД и задержанные граждане, — рассказали в милиции. — Позже фото с раненной осколками стекла рукой он выложил в интернете: окровавленный бело-красно-белый бинт. В минувший понедельник он был задержан. В ходе обыска его квартиры обнаружены различные подручные средства, предназначенные для нанесения телесных повреждений, газовый баллончик, пистолетные кобуры, а также пневматический пистолет».

В видео, распространенном пресс-службой министерства, мужчина говорит, что вместе с другими пытался проникнуть в автобус, чтобы освободить задержанных. Сейчас же, заверяет в ролике мужчина, он глубоко раскаивается в содеянном.

МВД сообщает, что задержанный был ранее судим: «Он входил в состав организованной группы, промышлявшей имущественными преступлениями в Беларуси и странах Западной Европы. Есть информация о его связи с уголовными авторитетами и лицами, причастными к организованной преступности на территории Беларуси и России. Мужчина неоднократно примерял на себя роль личного телохранителя и водителя у уголовных авторитетов и коммерсантов, имевших проблемы с конкурентами».

В МВД напомнили, что СК по г. Минску возбужденно уголовное дело по ч. 1—3 ст. 293 («Массовые беспорядки») УК РБ. Как сообщается, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: