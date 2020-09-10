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Подробности о «Дне танкиста», который пройдет 13 сентября в онлайне

10.09.2020 17:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ближайшее воскресенье пройдет «День танкиста», на этот раз в онлайн-формате. Все из-за эпидемиологической обстановки .Ниже расскажем подробнее, где можно будет посмотреть мероприятие, как в нем поучаствовать и какие подарки можно получить.

В программе трансляции, которая начнется днем 13 сентября, — турнир «Клановый суперкубок» и финал турнира «Стальной охотник 2020. Турнир блогеров». Также «танкисты» смогут зарегистрироваться для участия в личном онлайн-зачете.

Турнир «Клановый суперкубок» начнут показывать в 17:00 по Минску 13 сентября. В нем сойдутся сильнейшие команды СНГ и европейского региона, представляющие кланы MERCY и FAME. В 19:00 начнется финал турнира «Стальной охотник 2020. Турнир блогеров», где 20 блогеров сразятся между собой за призовой фонд в 1 390 000 российских рублей на отдельном сервере.

В личном зачете сможет принять участие любой игрок с 1000 или более боев, который зарегистрируется на турнир до 23:59 по Минску 13 сентября. Всем участникам будет доступна одна специальная боевая задача, выполнять которую можно будет ежедневно с 11:00 до 23:59 с 16 до 20 сентября на технике VIII уровня в случайных боях и вне взвода. Игроки с 1000–9999 боями попадут во второй дивизион, «танкисты» с более чем 10 000 боев — в первый, который, в свою очередь, будет разделен на три группы в зависимости от позиции игрока в рейтинге.

Все участники личного зачета, выполнившие условия, получат праздничные надписи, эмблемы, декали и медаль. Итоговый рейтинг каждого будет сформирован исходя из суммарного чистого опыта за 10 лучших боев из 30 после выполнения задачи. Лучшие участники (в общей сложности 1000) получат премиум-технику и золото.

Участникам личного зачета рекомендуется записывать реплеи боев — их могут запросить после завершения соревнования.

В премиум-магазине World of Tanks по 14 сентября будут также доступны наборы с тематическими стилями и другим игровым имуществом.

Еще больше подробностей о «Дне танкиста» можно узнать на странице проекта.

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Теги: Минск
 
 
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В ближайшее воскресенье пройдет «День танкиста», на этот раз в онлайн-формате. Все из-за эпидемиологической обстановки .Ниже расскажем подробнее, где можно будет...
 
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