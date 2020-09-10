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Подробности о «Дне танкиста», который пройдет 13 сентября в онлайне
Источник материала: Onliner
В ближайшее воскресенье пройдет «День танкиста», на этот раз в онлайн-формате. Все из-за эпидемиологической обстановки .Ниже расскажем подробнее, где можно будет посмотреть мероприятие, как в нем поучаствовать и какие подарки можно получить.
В программе
Турнир «Клановый суперкубок» начнут показывать в 17:00 по Минску 13 сентября. В нем сойдутся сильнейшие команды СНГ и европейского региона, представляющие кланы MERCY и FAME. В 19:00 начнется финал турнира «Стальной охотник 2020. Турнир блогеров», где 20 блогеров сразятся между собой за призовой фонд в 1 390 000 российских рублей на отдельном сервере.
В личном зачете сможет принять участие любой игрок с 1000 или более боев, который
Все участники личного зачета, выполнившие условия, получат праздничные надписи, эмблемы, декали и медаль. Итоговый рейтинг каждого будет сформирован исходя из суммарного чистого опыта за 10 лучших боев из 30 после выполнения задачи. Лучшие участники (в общей сложности 1000) получат премиум-технику и золото.
Участникам личного зачета рекомендуется записывать реплеи боев — их могут запросить после завершения соревнования.
В премиум-магазине World of Tanks по 14 сентября будут также доступны наборы с тематическими стилями и другим игровым имуществом.
Еще больше подробностей о «Дне танкиста» можно узнать на
домашний/офисный, CPU Intel Core i3 8109U 3000 МГц, RAM DDR4 SO-DIMM не установлена, графика: встроенная в процессор
домашний/геймерский, CPU Intel Core i5 9400F 2900 МГц, RAM DDR4 16 ГБ, HDD+SSD 500+120 ГБ, графика: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 ГБ, БП 500 Вт
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В ближайшее воскресенье пройдет «День танкиста», на этот раз в онлайн-формате. Все из-за эпидемиологической обстановки .Ниже расскажем подробнее, где можно будет...
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