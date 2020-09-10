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В России провели испытания лазеров для показа рекламы из космоса
Источник материала: Onliner
Лазеры для космических аппаратов, которые смогут показывать рекламу из космоса, прошли успешные испытания в стратосфере. «Блок лазеров был запущен в стратосферу на высоту около 30 км для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, приближенных к космическим», — рассказали в компании Avant Space, которая занимается разработкой проекта.
В результате эксперимента все расчеты были подтверждены,
По словам представителей компании, свечение не будет мешать астрономам, так как активироваться будут только во время пролета над крупными городами. Чтобы отследить такие «созвездия», потребуется приложение, которое еще разработают.
Предполагается, что первые микроспутники с лазерными диодами отправят на орбиту в 2022 году.
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 500 мм, относительное отверстие: 1/7.2, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 300 мм, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 6 мм/20 мм
Шмидт-Кассегрен, диаметр: 235 мм, фокусное расстояние: 2350 мм, относительное отверстие: 1/10, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 13 мм/40 мм
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Лазеры для космических аппаратов, которые смогут показывать рекламу из космоса, прошли успешные испытания в стратосфере. «Блок лазеров был запущен в стратосферу...
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