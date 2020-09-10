В России провели испытания лазеров для показа рекламы из космоса

Источник материала: Onliner

Лазеры для космических аппаратов, которые смогут показывать рекламу из космоса, прошли успешные испытания в стратосфере. «Блок лазеров был запущен в стратосферу на высоту около 30 км для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, приближенных к космическим», — рассказали в компании Avant Space, которая занимается разработкой проекта.

В результате эксперимента все расчеты были подтверждены, передает ТАСС. В пресс-службе компании отметили, что «будущее искусственное созвездие из спутников станет самой яркой звездой на ночном небе, сопоставимой с яркостью Венеры».

По словам представителей компании, свечение не будет мешать астрономам, так как активироваться будут только во время пролета над крупными городами. Чтобы отследить такие «созвездия», потребуется приложение, которое еще разработают.

Предполагается, что первые микроспутники с лазерными диодами отправят на орбиту в 2022 году.