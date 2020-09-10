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Самоизоляция по приезде в Беларусь: прибыв из каких стран, нужно соблюдать карантин

10.09.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

(Обновлено по состоянию на 10 сентября 2020 года.)

Беларусь не вводила ограничений на пересечение своих границ в связи с пандемией COVID-19. Однако еще 25 марта Совмин принял постановление №171, согласно которому лица, прибывшие из стран с зарегистрированными случаями COVID-19, должны находиться в самоизоляции 14 календарных дней.

© Sputnik / Максим Блинов
Минздрав исключил Россию из списка стран, после которых нужен карантин
11 июня в перечень стран, по приезде из которых необходимо соблюдать домашний карантин, внесены изменения. Из 169 государств, попавших в список в марте, исключены 37 стран, которые улучшили свою эпидемиологическую ситуацию. Самоизоляцию стало не нужно соблюдать прибывшим почти из всех стран Европы.

Поэтапно белорусский Минздрав исключает определенные страны из ограничительного списка. 15 июля самоизоляцию не обязаны соблюдать прибывшие из Российской Федерации. 

10 сентября из списка исключен Узбекистан, однако в перечень неблагополучных стран вновь внесены Испания, Черногория, Израиль, Мальта и Андорра.

В инфографике Sputnik – карта и список стран, по приезде из которых в Беларусь необходимо находиться в самоизоляции две недели, а также стран, с которых эти ограничения сняты.

 
 
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Перечень стран, по приезде из которых в Беларусь необходимо находиться в домашней самоизоляции две недели – в инфографике Sputnik.
 
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