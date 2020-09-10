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Самоизоляция по приезде в Беларусь: прибыв из каких стран, нужно соблюдать карантин
10.09.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
(Обновлено по состоянию на 10 сентября 2020 года.)
Беларусь не вводила ограничений на пересечение своих границ в связи с пандемией COVID-19. Однако еще 25 марта Совмин принял
© Sputnik / Максим Блинов
Поэтапно белорусский Минздрав исключает определенные страны из ограничительного списка. 15 июля самоизоляцию не обязаны соблюдать прибывшие из Российской Федерации.
10 сентября из списка исключен Узбекистан, однако в перечень неблагополучных стран вновь внесены Испания, Черногория, Израиль, Мальта и Андорра.
В инфографике Sputnik – карта и список стран, по приезде из которых в Беларусь необходимо находиться в самоизоляции две недели, а также стран, с которых эти ограничения сняты.
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Перечень стран, по приезде из которых в Беларусь необходимо находиться в домашней самоизоляции две недели – в инфографике Sputnik.
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