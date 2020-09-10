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Партию контрабандных сигарет из Беларуси задержали на Украине – видео
10.09.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Грузовик Volvo с белорусскими номерами направлялся в Киев, его водитель – гражданин Беларуси – завил, что перевозит груз минеральных удобрений.
В результате углубленного досмотра автомобиля между мешками были обнаружены ящики с табачными изделиями – всего 250 тысяч пачек.
В пограничной службе отметили, что в последнее время на украино-белорусской границе наблюдается рост числа попыток незаконного перемещения сигарет: только в "новых Яриловичах" за август было зафиксировано шесть таких случаев.
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Украинские пограничники задержали в пункте пропуска "Новые Яриловичи" крупную партию контрабандных белорусских сигарет. Смотрите на видео кадры, снятые...
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