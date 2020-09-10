Партию контрабандных сигарет из Беларуси задержали на Украине – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Грузовик Volvo с белорусскими номерами направлялся в Киев, его водитель – гражданин Беларуси – завил, что перевозит груз минеральных удобрений.

В результате углубленного досмотра автомобиля между мешками были обнаружены ящики с табачными изделиями – всего 250 тысяч пачек.

В пограничной службе отметили, что в последнее время на украино-белорусской границе наблюдается рост числа попыток незаконного перемещения сигарет: только в "новых Яриловичах" за август было зафиксировано шесть таких случаев.