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Актриса российского шоу, в котором высмеяли протесты в Беларуси, попросила прощения
Источник материала: Tut.by
5 сентября на НТВ вышел очередной выпуск сатирической программы «Международная пилорама», ведущим которой является Тигран Кеосаян. В нем жестко пошутили над участниками протестных митингов в Беларуси. Теперь российская актриса, которая сыграла «раздраженную белорусскую горожанку», просит у белорусов прощения.
«Международная пилорама» — шоу Тиграна Кеосаяна, которое несколько лет выходит на российском телевидении. Часть свежего выпуска посвящена протестам в Беларуси. По сценарию на связь с ведущим выходит участница протестных акций — «раздраженная белорусская горожанка» (на самом деле московская актриса Екатерина Шмакова). Вот какой диалог состоялся у нее с ведущим:
— Чего вам не хватает? — спрашивает Кеосаян.
— Денег.
— А кем вы работаете?
— А я не работаю.
— Так что вас не устраивает?
— Честно? Сиськи маленькие.
Героиня миниатюры пожаловалась, что зарубежные координаторы «мало платят», а на митинг ее привел ОМОН: «Мужики там крепкие, уж обнимут так обнимут. Кстати, я еще не замужем». На вопрос, зачем она нарисовала на щеке бело-красно-белый флаг, девушка без задней мысли ответила: «Это я за „Спартак“».
В конце ролика Кеосаян пожелал белорусам «поменьше митингов и побольше петтингов», а также «не заблудиться в своих убеждениях».
Комментаторов на YouTube-канале НТВ новый выпуск возмутил: «По этой программе можно изучать теории Геббельса», «Пиар на геноциде — это полная низость, ни один адекватный белорус не оценил ваш якобы юмор», «Отличное шоу! Для деградации», «Как вообще повернулся язык смеяться над болью и страданием людей?». Добрались недовольные и до личного профиля актрисы Шмаковой
Негативная реакция на новый выпуск заставила российскую актрису записать видеообращение к белорусам. В нем она извинилась перед жителями нашей страны и сказала, что ей ужасно стыдно за то, что она сделала. Свой поступок Катя попыталась оправдать тем, что получает текст за три минуты до мотора. Но и это, говорит актриса, в сложившейся ситуации неважно.
Напомним, что 8 сентября Тигран Кеосаян
К слову, раньше ведущий «Международной пилорамы» часто высмеивал деятельность Александра Лукашенко, особенно в период обострения белорусско-российских отношений. Кеосаян отпускал остроты и в адрес ближайшего окружения Лукашенко, в частности сына Николая.
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5 сентября на НТВ вышел очередной выпуск сатирической программы «Международная пиломара», ведущим которой является Тигран Кеосаян. В нем жестко пошутили над...
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