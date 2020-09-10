Актриса российского шоу, в котором высмеяли протесты в Беларуси, попросила прощения

Источник материала: Tut.by

5 сентября на НТВ вышел очередной выпуск сатирической программы «Международная пилорама», ведущим которой является Тигран Кеосаян. В нем жестко пошутили над участниками протестных митингов в Беларуси. Теперь российская актриса, которая сыграла «раздраженную белорусскую горожанку», просит у белорусов прощения.



Фото: НТВ

«Международная пилорама» — шоу Тиграна Кеосаяна, которое несколько лет выходит на российском телевидении. Часть свежего выпуска посвящена протестам в Беларуси. По сценарию на связь с ведущим выходит участница протестных акций — «раздраженная белорусская горожанка» (на самом деле московская актриса Екатерина Шмакова). Вот какой диалог состоялся у нее с ведущим:

— Чего вам не хватает? — спрашивает Кеосаян.

— Денег.

— А кем вы работаете?

— А я не работаю.

— Так что вас не устраивает?

— Честно? Сиськи маленькие.

Героиня миниатюры пожаловалась, что зарубежные координаторы «мало платят», а на митинг ее привел ОМОН: «Мужики там крепкие, уж обнимут так обнимут. Кстати, я еще не замужем». На вопрос, зачем она нарисовала на щеке бело-красно-белый флаг, девушка без задней мысли ответила: «Это я за „Спартак“».

В конце ролика Кеосаян пожелал белорусам «поменьше митингов и побольше петтингов», а также «не заблудиться в своих убеждениях».

Комментаторов на YouTube-канале НТВ новый выпуск возмутил: «По этой программе можно изучать теории Геббельса», «Пиар на геноциде — это полная низость, ни один адекватный белорус не оценил ваш якобы юмор», «Отличное шоу! Для деградации», «Как вообще повернулся язык смеяться над болью и страданием людей?». Добрались недовольные и до личного профиля актрисы Шмаковой в Instagram . Они продолжают оставлять у нее на страницы гневные комментарии.

Негативная реакция на новый выпуск заставила российскую актрису записать видеообращение к белорусам. В нем она извинилась перед жителями нашей страны и сказала, что ей ужасно стыдно за то, что она сделала. Свой поступок Катя попыталась оправдать тем, что получает текст за три минуты до мотора. Но и это, говорит актриса, в сложившейся ситуации неважно.

Напомним, что 8 сентября Тигран Кеосаян прибыл в Минск вместе с женой Маргаритой Симоньян (главный редактор Russia Today), где она принимала участие в интервью с Лукашенко. На встрече Тигран пожал руку Лукашенко, но причина, по которой он появился на встрече, не до конца понятна.



Фото: president.gov.by

К слову, раньше ведущий «Международной пилорамы» часто высмеивал деятельность Александра Лукашенко, особенно в период обострения белорусско-российских отношений. Кеосаян отпускал остроты и в адрес ближайшего окружения Лукашенко, в частности сына Николая.

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