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В Минске на переходе Skoda сбила ребенка на самокате
Источник материала: Tut.by
Ребенок попал под колеса автомобиля на столичном проспекте Рокоссовского,
Авария произошла днем 10 сентября. По предварительной информации, водитель Skoda двигался со стороны улицы Ванеева и при повороте налево сбил 10-летнего мальчика, который на самокате ехал по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
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