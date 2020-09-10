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В Минске на переходе Skoda сбила ребенка на самокате

10.09.2020 17:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса автомобиля на столичном проспекте Рокоссовского, сообщили в ГАИ.


Авария произошла днем 10 сентября. По предварительной информации, водитель Skoda двигался со стороны улицы Ванеева и при повороте налево сбил 10-летнего мальчика, который на самокате ехал по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
 
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