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Два жителя Гродно проводили DDos-атаки на сайты компаний. Им дали четыре года «химии»

10.09.2020 17:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доказана вина двух жителей Гродно в преступлениях против информационной безопасности — они «атаковали» сайты госучреждений, а также государственные и частные организации. Об этом говорится на сайте прокуратуры Гродно.


Государственное обвинение по уголовному делу было предъявлено неким К. и С., которые на протяжении года совершали преступления против информационной безопасности.

Обвиняемые проводили с помощью профильных программ DoS и DDos-атаки — то есть, за короткий промежуток времени они направляли множество ложных одномоментных обращений к интернет-сайту. Цель — вызвать отказ системы и заблокировать размещенные там сведения. Но все же, как утверждает прокуратура, в ряде случаев сработала система защиты, которая не позволила «положить» сайт.

Атакам, часть которых все же оказалась успешной, подвергались, прежде всего, интернет-ресурсы госучреждений, юридических лиц государственной и частной форм собственности, в том числе за пределами Беларуси.

В одном из эпизодов, например, К. и С. получили несанкционированный доступ к персональным данным клиентов гостиницы. Но вместе с тем им не удалось добраться до информации на сервере системы видеонаблюдения.

Обвиняемые признали себя виновными в полном объеме, раскаялись в содеянном, что суд признал обстоятельством, смягчающим ответственность.

Всего в ходе судебного заседания доказано 50 эпизодов преступной деятельности.

Гродненский суд признал К. виновным в компьютерном саботаже по ч.2 ст. 351, несанкционированном доступе к компьютерной информации по ч.2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь, покушении на такие преступления. А С. — в компьютерном саботаже и покушении на него по ч.2 ст. 351, ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 351 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Обоим обвиняемым назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 4 года.

«Домашняя химия» или «домашний арест» — ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, то есть осужденный остается дома, но должен выполнять ряд правил — например, ходить на работу, отмечаться в милиции.

На основании Закона «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» С. освобожден от назначенного наказания частично — сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

 
Теги: Гродно
 
 
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Всего в ходе судебного заседания доказано 50 эпизодов преступной деятельности.
 
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