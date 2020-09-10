|
Белстат: цены в августе выросли на 0,2%, а продукты подешевели на 0,6%
Источник материала: Myfin
В августе цены на продовольственные товары снизились к июлю на 0,6%, а на непродовольственные товары выросли на 0,9%. Платные услуги подорожали за последний месяц лета на 0,6%.
К декабрю прошлого года цены в августе повысились на 3,8%, при этом продовольственные товары выросли в цене на 2,5%, а непродовольственные - на 4,3%. Услуги подорожали на 5,4%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Белстате сообщили, что индекс потребительских цен на товары и услуги в августе по сравнению с июлем текущего года составил 100,2%, а с декабрем 2019 года - 103,8%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)