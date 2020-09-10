Белстат: цены в августе выросли на 0,2%, а продукты подешевели на 0,6%

Источник материала: Myfin

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В августе цены на продовольственные товары снизились к июлю на 0,6%, а на непродовольственные товары выросли на 0,9%. Платные услуги подорожали за последний месяц лета на 0,6%.



К декабрю прошлого года цены в августе повысились на 3,8%, при этом продовольственные товары выросли в цене на 2,5%, а непродовольственные - на 4,3%. Услуги подорожали на 5,4%.