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Белстат: цены в августе выросли на 0,2%, а продукты подешевели на 0,6%

10.09.2020 17:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В августе цены на продовольственные товары снизились к июлю на 0,6%, а на непродовольственные товары выросли на 0,9%. Платные услуги подорожали за последний месяц лета на 0,6%.

К декабрю прошлого года цены в августе повысились на 3,8%, при этом продовольственные товары выросли в цене на 2,5%, а непродовольственные - на 4,3%. Услуги подорожали на 5,4%.

 
 
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В Белстате сообщили, что индекс потребительских цен на товары и услуги в августе по сравнению с июлем текущего года составил 100,2%, а с декабрем 2019 года - 103,8%.
 
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