Для борьбы с бчб-флагами власти начали использовать правила благоустройства

Последний месяц мы наблюдаем море бело-красно-белых флагов на акциях протеста. В том числе и через национальную символику белорусы демонстрируют приверженность переменам. Многие сегодня вывешивают флаги на своих домах, в окнах и на балконах. Власти реагируют очень нервно — сотни, а может и тысячи человек брошены на то, чтобы снимать флаги, срезать ленточки и закрашивать граффити.

При этом власть вновь манипулирует нормами законодательства и общественным мнением, называя бело-красно-белый флаг запрещенной символикой, приписывая его к фашистской атрибутике. И первое, и второе — ложь.





Минчан вызывают в милицию за бело-красно-белый флаг

Жительница Новой Боровой Ксения Цыганок 8 сентября получила повестку, в которой было указано, что в отношении нее ведется административный процесс по ч. 2 ст. 21.14 КоАП (нарушение Правил благоустройства и содержания населенных пунктов). Ее просили явиться 9 сентября в УВД Минского райисполкома. Она пришла с адвокатом.

Сотрудник милиции корректно объяснил Ксении, что ей вменяют нарушение п. 17 Правил (размещение объявлений, плакатов, листовок и иных информационных материалов нерекламного характера осуществляется в специально предназначенных местах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами).

Как рассказала Ксения Цыганок корреспонденту Naviny.by, единственный вопрос к ней был такой — кто повесил бело-красно-белый флаг на балкон с внутренней стороны квартиры, где она проживает. Ксения ответила, что ей это неизвестно.

«На этом всё. Состава правонарушения нет — ответственность наступает за размещение, но я этого не делала. Мне сообщили, что в отношении меня производство по административному делу будет прекращено, в течение 10 дней пришлют соответствующее извещение. Однако меня пригласят в качестве свидетеля, так как производство будет продолжаться в отношении собственника квартиры, где я живу. Поскольку это мой муж, я имею право не свидетельствовать против него».

Ксения полотнище не снимает, потому что не хочет: «У меня нет претензий к тому, что ткань висит. Соответствующего предписания у меня также нет. Мне не говорили о том, что бело-красно-белые полотнища являются запрещенной символикой. Можно утверждать, что для того, чтобы повесить его на балконе и не снять, надо проявить смелость, но это реально».

На борьбу с бчб бросили тихарей, коммунальщиков и спасателей

Бело-красно-белые флаги и другую атрибутику соответствующих цветов сегодня белорусы вывешивают по всей стране — на балконах, в окнах, во дворах. В столице спонтанно образовалось несколько активных центров, где местные жители собираются каждый день.

Например, в одном из дворов по улице Червякова чуть ли не ежедневно закрашивают мурал с «диджеями перемен» и столь же часто граффити восстанавливают.





Схожая ситуация с красно-белыми ленточками — горожане их повязывают, а работники коммунальных служб или просто непонятные персоны срезают. Вот, например, как это было у источника в парке Грековой в Серебрянке.









Нередко, чтобы снять бело-красно-белый флаг, привлекают спецтехнику МЧС. Это касается случаев, когда флаги вывешивают на растяжках между высотными зданиями. Здесь нужна автолестница — автомобиль с выдвижной лестницей, предназначенный для эвакуации с высоты и подачи туда пожарных стволов.

Ни в каждом районе страны есть такие лестницы. Их отсутствие, между прочим, является одним из сдерживающих факторов строительства многоэтажных зданий в малых городах, так как оказание помощи при ЧС на верхних этажах высоких домов без автолестницы затруднено.

Официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий согласился с тем, что ведомство несет затраты на выезды для снятия флагов, однако размер затрат не назвал. По его словам, МЧС не распространяет информацию о затратах на работу спасателей, потому что каждый выезд имеет свою стоимость в зависимости от применяемой спецтехники, времени ее работы и количества бойцов, участвовавших в ликвидации ЧП.

Отвечать на вопрос, согласно какому распоряжению или документу МЧС снимает бело-красно-белые флаги, Новицкий не стал. В комментарии для Naviny.by, он сказал, что в ведомство обращаются недовольные появлением флагов на зданиях граждане.





Отвечая на вопрос, поедут ли спасатели снимать бело-красно-белый флаг с балкона квартиры, если к ним обратятся с просьбой это сделать недовольные граждане, Новицкий сказал, что необходимо учитывать особенности балкона и не расположен ли флаг на пути эвакуации: «В каждой ситуации идет разбирательство, чаще всего комиссионное с привлечением коммунальных служб».

Бело-красно-белый флаг не относится к незаконной символике

Белорусов пытаются убедить , что бело-красно-белый флаг является незаконной символикой, хотя это не соответствует действительности.

БелаПАН обратился в пресс-службу МВД и ГУВД Мингорисполкома с просьбой объяснить, на каком основании представители госорганов называют бело-красно-белый флаг незаконной символикой. Нас попросили направить письменное обращение на имя начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова, что мы и сделали 8 сентября, но оперативного ответа не получили. Когда получим, расскажем о его содержании, если это будет еще актуально.

В Беларуси, согласно закону «О противодействии экстремизму», только фашистская символика относится к запрещенной. Постановление МВД от 27 декабря 2019 года «Об установлении перечней организаций и иных структур, их символики и атрибутики» конкретизирует список запрещенной к использованию символики, бело-красно-белого флага в списке нет.





Мы ждем ответа органов защиты правопорядка на вопрос, может ли бело-красно-белый флаг беспрепятственно использоваться по желанию граждан в публичном пространстве. Например, может ли человек ходить с этим флагом, повесить его у себя на балконе, в окне. Если нет, то какие нормативные акты это определяют.

Общественность не раз инициировала внесение бело-красно-белого национального флага в список историко-культурных ценностей, однако ответственные органы каждый раз отказывались удовлетворить такую инициативу. Хотя герб «Погоня» в этот список входит.