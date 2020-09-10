Как в Беларуси выросли цены

По официальным данным Национального статистического комитета, потребительские цены в августе по сравнению с июлем выросли на 0,2%, к уровню декабря 2019-го — на 3,8%. В годовом измерении инфляция составила 5,6%.

В августе по отношению к июлю цены на продовольственные товары снизились на 0,6% (с начала года — выросли на 2,5%), на непродовольственные — выросли на 0,9% (на 4,3%), на услуги — выросли на 0,6% (на 5,4%).

По планам правительства и Нацбанка, инфляция в 2020 году не должна превысить 5%.