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Почти 85% жителей Беларуси - белорусы

10.09.2020 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

За прошедшие 20 лет процент белорусов в национальном составе населения страны вырос с 81,2% до 84,9%.

Такая информация содержится в бюллетене, опубликованном сегодня на сайте Белстата, сообщает БелТА.

В 1999 году при общей численности 10 045 237 человек белорусов было 81,2%, русских - 11,4%, поляков - 3,9%, украинцев - 2,4%. Также на территории республики проживали евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы, литовцы, туркмены, немцы, грузины, молдаване, китайцы и представители других национальностей.

В 2009 году, когда общая численность населения составляла 9 503 807 человек, тех, кто считает себя белорусами, было уже 83,7%. Русских - 8,3%, поляков - 3,1%, украинцев - 1,7%.

А спустя еще десять лет при численности населения 9 413 446 человек белорусами себя назвали 84,9%, русскими - 7,5%, поляками - 3,1%, украинцами - 1,7%.

Что касается прочих национальностей, то их представителей за прошедшие два десятилетия стало меньше. Прибавилось только китайцев, туркменов и таджиков. Также с 1999 по 2009 год на территории Беларуси появилось много арабов, но к 2019 году их количество несколько снизилось.

 
 
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За прошедшие 20 лет процент белорусов в национальном составе населения страны вырос с 81,2% до 84,9%.
 
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