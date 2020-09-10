Задержан уволившийся в августе журналист президентского пула Дмитрий Семченко

Источник материала: АФН

Сегодня в Минске был задержан ранее работавший на ОНТ журналист президентского пула Дмитрий Семченко.

Около 16.30 сотрудники милиции пришли в квартиру бывшего журналиста ОНТ Дмитрия Семченко и увезли мужчину, его жена Юлия подтвердила эту информацию, передает nn.by/

«Был один человек не в форме, а также 2-3 человека в масках. У нас дома маленький ребенок, но они правильно себя вели, ребенок не испугался. Им дали пять минут на то, чтобы собраться и доставить во Фрунзенский РОВД. Сказали, что проверят, не участвовал ли ее муж в несанкционированных митингах», - сказала Юлия Семченко.

До августа 2019 года Дмитрий Семченко работал на телеканале ОНТ, состоял в президентском пуле. Однако после событий 9-12 августа он решил уволиться.

«Молчать - значит умереть. Когда я увидел гибель белорусского народа, я понял, что никогда не смогу об этом молчать. Иначе буду живым трупом! »- написал он в своем Instagram.