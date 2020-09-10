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Лукашенко: Кто-то должен заплатить за погромы на улицах
Источник материала: АФН
Лукашенко сегодня заявил, что ликвидация последствий «погромов» на улицах Минска должна осуществляться за счет тех, кто учинил эти погромы.
"После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил», - пожаловался сегодня Лукашенко.
«А платить надо. Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет", - добавил он.
Он не уточнил, будет ли это правило распространяться на сотрудников силовых ведомств.
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Лукашенко сегодня заявил, что ликвидация последствий «погромов» на улицах Минска должна осуществляться за счет тех, кто учинил эти погромы.
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