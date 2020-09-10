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Коля Лукашенко пришел на хоккей в модной майке за $200

10.09.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что общего у Пепа Гвардиолы, главного тренера «Руха» Александра Седнева и Коли Лукашенко?

Любовь к вещам итальянского бренда Stone Island! Вещи SI легко опознать по патчу с компасом на рукаве.



В такой моднявой куртке Седнев, например, в марте привел «Рух» к исторической победе в чемпионате Беларуси – в дебютной игре брестчане оказались сильнее минского «Динамо».

Солидарен с тренером брестчан в любви к итальянскому бренду, похоже, и Коля Лукашенко. 

Вообще, один из главных молодых спортсменов страны за последние пару недель появлялся на публике в различных луках — от обычного костюма до военной формы. 

А в среду на матч минского «Динамо» и «Ак Барса» пришел в футболке от SI темно-зеленого цвета. Такая майка стоит в районе 200 долларов. Компанию Николаю составил новоиспеченный глава ФХБ Дмитрий Басков.


Stone Island – часть футбольной культуры с середины 80-х, тогда английские футбольные фанаты привозили из Франции и Италии люксовые бренды как трофеи с еврокубковых выездов. 

Благодаря кэжуалам и музыке вещи SI прочно укрепились в британской культуре, а пару лет назад пробили границы США с помощью Дрейка.
 
 
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Что общего у Пепа Гвардиолы, главного тренера «Руха» Александра Седнева и Коли Лукашенко?
 
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