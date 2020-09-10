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Зеленский: Белорусский народ хочет настоящей, а не российской демократии

10.09.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным, что нынешние протесты в Беларуси приведут к увеличению влияния России на страну.

"Россия всегда имела сильное влияние на Беларусь. Сегодня белорусский народ борется за справедливость, свободные и честные выборы. Эта борьба не прекратится, но я не думаю, что она совместима с усилением влияния России на Беларусь», — сказал Владимир Зеленский в интервью крупнейшему в Израиле изданию The Jerusalem Post.

"Белорусский народ хочет настоящей, а не российской „демократии“. В любом случае мы не поддерживаем вмешательство любого государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси, и мы считаем, что белорусский народ должен сам решить, как двигаться в будущее и что он хочет», — добавил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, не вызывает ли у него обеспокоенность, что ситуация в Беларуси приведет к доминированию России во всей Восточной Европе.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным, что нынешние протесты в Беларуси приведут к увеличению влияния России на страну.
 
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