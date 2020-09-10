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«Предателей» не прощают? Задержали экс-главу президентского пула: силовики пришли к нему в квартиру

10.09.2020 17:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В дом к экс-главе президентского пула Сергею Семченко пришли силовики. Сказали, что дают ему пять минут на сборы, а потом уводят в РУВД. Об этом «Нашей Ниве» рассказала жена Сергея. 

«Быў адзін мужчына не ў форме, а таксама 2-3 чалавекі ў масках. У нас дома маленькае дзіця, але яны сябе паводзілі карэктна, дзіця не напалохалі. Далі пяць хвілін сабрацца і павезлі ў Фрунзенскі РУУС. Сказалі, што будуць правяраць, ці ўдзельнічаў муж у несанкцыянаваных акцыях», – сказала «НН» Юлія Семчанка.

Напомним, Сергей Семченко до протестов после выборов работал на ОНТ.  А затем объявил о своем уходе в инстаграм: «Когда я увидел, как уничтожают беларуский народ, понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом!»

 

Сергей был не просто журналистом, а начальником президентского пула журналистов. То есть Семченко лично присутствовал на заседаниях Лукашенко, и, видимо, был с ним знаком. Этот человек не просто решил сменить студию, он натурально пошел ва-банк. 

 
 
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В дом к экс-главе президентского пула Сергею Семченко пришли силовики. Сказали, что дают ему пять минут на сборы, а потом уводят в РУВД. Об этом «Нашей Ниве»...
 
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