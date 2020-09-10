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Атаковавших сайты хакеров осудили на четыре года «домашней химии»

10.09.2020 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Гродненская прокуратура поддержала гособвинение по делу в отношении К. и С. — хакеров, которые год проводили DoS и DDos-атаки на сайты госучреждений, а также государственных и частных юрлиц.

Всего доказано пятьдесят эпизодов криминальной деятельности. В одном из них хакеры получили доступ к персональным данным клиентов гостиницы, а получить подобную информацию на сервере системы видеонаблюдения у злоумышленников не вышло.

Обвиняемые признали вину в полном объеме и раскаялись в содеянном — суд учел это как смягчающее обстоятельство.

По совокупности и повторности преступлений К. и С. назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на четыре года. Обвиняемый С. в связи с законом об амнистии освобожден на один год от наказания. Приговор вступил в законную силу.

 
 
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Гродненская прокуратура поддержала гособвинение по делу в отношении К. и С. — хакеров, которые год проводили DoS и DDos-атаки на сайты госучреждений, а также...
 
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