Атаковавших сайты хакеров осудили на четыре года «домашней химии»

Источник материала: Onliner

Гродненская прокуратура поддержала гособвинение по делу в отношении К. и С. — хакеров, которые год проводили DoS и DDos-атаки на сайты госучреждений, а также государственных и частных юрлиц.

Всего доказано пятьдесят эпизодов криминальной деятельности. В одном из них хакеры получили доступ к персональным данным клиентов гостиницы, а получить подобную информацию на сервере системы видеонаблюдения у злоумышленников не вышло.

Обвиняемые признали вину в полном объеме и раскаялись в содеянном — суд учел это как смягчающее обстоятельство.

По совокупности и повторности преступлений К. и С. назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на четыре года. Обвиняемый С. в связи с законом об амнистии освобожден на один год от наказания. Приговор вступил в законную силу.