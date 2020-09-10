Из-за лесных пожаров Сан-Франциско стал похож на Марс

Источник материала: Onliner

На западе Соединенных Штатов бушуют уже традиционные в это время года лесные пожары. В этот раз их площадь вновь побила печальные рекорды. По последним данным, огнем охвачено или уже выгорело больше миллиона квадратных метров леса. Вчера жители Сан-Франциско смогли наблюдать необычное оптическое явление — из-за скопившегося в воздухе пепла небо приобрело оранжевый оттенок. Стало похоже на Марс.

По сообщению представителей спасательных служб, в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон зафиксировано около 200 очагов возгораний. По меньшей мере семь человек погибли, десятки тысяч эвакуированы из своего жилья. Пять небольших городков пострадали особенно сильно: в них сгорела дотла или серьезно повреждена значительная часть зданий. Всего огнем уничтожено более 3 тысяч жилых домов. Борьбу со стихией ведут 14 тысяч пожарных.

Эффект от происходящего стали ощущать и жители крупных городов. В Сан-Франциско попавший в атмосферу пепел от пожаров окрасил небо в оранжево-красные оттенки. Многие пользователи социальных сетей отметили, что они неожиданно оказались в марсианских декорациях. Другие заявили, что пейзаж стал напоминать фантастический фильм «Бегущий по лезвию бритвы». А вот бывший президент США Барак Обама шутить не стал, написав, что происходящее на западе страны иллюстрирует то, как изменение климата изменяет и человеческие сообщества.

Ребята, Сан-Франциско превратился в Марс. Половина девятого утра, и город выглядит так! Темно, будто четыре утра, но всё красное.

Без фильтров. pic.twitter.com/cNITTNA6gY — SofiAmeli (@SofiAmeli) September 9, 2020

I've never seen anything like this in San Francisco. Ever. pic.twitter.com/134UVRopix — Chris Ceg (@chrisceg) September 9, 2020

SF today fits really well with Blade Runner 2049 music #apocalypse2020 #SanFrancisco pic.twitter.com/UhRl6qe8RB — Terry (@terrythethunder) September 10, 2020

The fires across the West Coast are just the latest examples of the very real ways our changing climate is changing our communities. Protecting our planet is on the ballot. Vote like your life depends on it—because it does. pic.twitter.com/gKGegXWxQu — Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2020

More images of the sky over my North Oakland neighborhood taken with my real camera while on a walk. As I type, the sky continues to change and become a darker orange @sfchronicle pic.twitter.com/Ue9LwklD1W — Jessica Christian (@jachristian) September 9, 2020

Shot by drone this morning. San Francisco bay area - the world turned orange overnight. If the apocalypse comes how will we know? pic.twitter.com/6zbQLutHOa — Rex Chapman (@RexChapman) September 10, 2020