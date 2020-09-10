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Из-за лесных пожаров Сан-Франциско стал похож на Марс
Источник материала: Onliner
На западе Соединенных Штатов бушуют уже традиционные в это время года лесные пожары. В этот раз их площадь вновь побила печальные рекорды. По последним данным, огнем охвачено или уже выгорело больше миллиона квадратных метров леса. Вчера жители Сан-Франциско смогли наблюдать необычное оптическое явление — из-за скопившегося в воздухе пепла небо приобрело оранжевый оттенок. Стало похоже на Марс.
По сообщению представителей спасательных служб, в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон зафиксировано около 200 очагов возгораний. По меньшей мере семь человек погибли, десятки тысяч эвакуированы из своего жилья. Пять небольших городков пострадали особенно сильно: в них сгорела дотла или серьезно повреждена значительная часть зданий. Всего огнем уничтожено более 3 тысяч жилых домов. Борьбу со стихией ведут 14 тысяч пожарных.
Эффект от происходящего стали ощущать и жители крупных городов. В Сан-Франциско попавший в атмосферу пепел от пожаров окрасил небо в оранжево-красные оттенки. Многие пользователи социальных сетей отметили, что они неожиданно оказались в марсианских декорациях. Другие заявили, что пейзаж стал напоминать фантастический фильм «Бегущий по лезвию бритвы». А вот бывший президент США Барак Обама шутить не стал, написав, что происходящее на западе страны иллюстрирует то, как изменение климата изменяет и человеческие сообщества.
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На западе Соединенных Штатов бушуют уже традиционные в это время года лесные пожары. В этот раз их площадь вновь побила печальные рекорды. По последним данным,...
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