Авдонин назвал причину блокировки Кипром антибелорусских санкций ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Авдонин назвал причину неприсоединения Кипра к антибелорусским санкциям

Кипр ― один из самых крупных инвесторов нашей экономики ― блокирует решение Евросоюза о санкциях против Беларуси, о мотивах официальной Никосии рассуждает эксперт БИСИ Алексей Авдонин.

"Не смотря на противодействие США, Кипр остается зоной активных финансовых банковских операций и является одной из ключевых стран куда не только вкладываются деньги, но и источником инвестиций. Белорусские денежные потоки, которые идут на Кипр и обратно ― взаимосвязаны, по этому Кипр крайне заинтересован в сохранении этих потоков", ― отметил Авдонин.

По мнению собеседника Sputnik, Кипр, находясь в первой пятерке стран-инвесторов белорусской экономики включает отношения с Беларусью в сферу своих национальных интересов.

Комментарий экономического эксперта Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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