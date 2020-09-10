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Авдонин назвал причину блокировки Кипром антибелорусских санкций ЕС
10.09.2020 18:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Кипр ― один из самых
"Не смотря на противодействие США, Кипр остается зоной активных финансовых банковских операций и является одной из ключевых стран куда не только вкладываются деньги, но и источником инвестиций. Белорусские денежные потоки, которые идут на Кипр и обратно ― взаимосвязаны, по этому Кипр крайне заинтересован в сохранении этих потоков", ― отметил Авдонин.
По мнению собеседника Sputnik, Кипр, находясь в первой пятерке стран-инвесторов белорусской экономики включает отношения с Беларусью в сферу своих национальных интересов.
Комментарий экономического эксперта Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Почему белорусские денежные потоки так важны для Кипра ― комментарий экономического эксперта Алексея Авдонина.
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