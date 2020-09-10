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Авдонин назвал причину блокировки Кипром антибелорусских санкций ЕС

10.09.2020 18:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Авдонин назвал причину неприсоединения Кипра к антибелорусским санкциям

Кипр ― один из самых крупных инвесторов нашей экономики  ― блокирует решение Евросоюза о санкциях против Беларуси, о мотивах официальной Никосии рассуждает эксперт БИСИ Алексей Авдонин. 

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"Не смотря на противодействие США, Кипр остается зоной активных финансовых банковских операций и является одной из ключевых стран куда не только вкладываются деньги, но и источником инвестиций. Белорусские денежные потоки, которые идут на Кипр и обратно ― взаимосвязаны, по этому Кипр крайне заинтересован в сохранении этих потоков", ― отметил Авдонин.

По мнению собеседника Sputnik, Кипр, находясь в первой пятерке стран-инвесторов белорусской экономики включает отношения с Беларусью в сферу своих национальных интересов.

Комментарий экономического эксперта Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Почему белорусские денежные потоки так важны для Кипра ― комментарий экономического эксперта Алексея Авдонина.
 
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