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МВФ отказал Беларуси в экстренной финансовой помощи
Источник материала: Myfin
«В марте Беларусь обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности» – сообщил представитель МВФ Джерри Райс.
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Власти Беларуси не смогли договориться об экстренной финансовой помощи от МВФ. Об этом сообщает ТАСС.
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