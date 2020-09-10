Спикер Верховной рады: для Украины важно, чтобы Беларусь была мирным государством

По мнению главы украинского парламента Дмитрия Разумкова, белорусскому руководству необходимо найти согласие со своими людьми.

Он надеется, сообщает DELFI , что белорусам хватит мудрости не допустить того, чтобы на их территории происходило то, что случилось на востоке Украины.

«Любая власть должна искать консенсус и понимание с собственным обществом, это ключевая задача государственных ведомств. Выборы должны быть свободными, честными, а их результаты должны признаваться местной общественностью и за границей», — сказал Разумков в четверг на пресс-конференции в парламенте Литвы.

Он отметил, что пример Украины свидетельствует о том, что политическим кризисом в стране могут воспользоваться другие государства: «Семь лет в Украине продолжается агрессия. В нашей стране есть оккупированные территории на Донбассе и в Крыму. Мы прекрасно помним, как этим могут воспользоваться и как использовать».

«Украина хочет, чтобы Беларусь была демократическим, независимым государством. И для нас очень важно, чтобы это было мирное государство», — резюмировал спикер.