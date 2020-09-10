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Спикер Верховной рады: для Украины важно, чтобы Беларусь была мирным государством

10.09.2020 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению главы украинского парламента Дмитрия Разумкова, белорусскому руководству необходимо найти согласие со своими людьми.

Он надеется, сообщает DELFI, что белорусам хватит мудрости не допустить того, чтобы на их территории происходило то, что случилось на востоке Украины.

«Любая власть должна искать консенсус и понимание с собственным обществом, это ключевая задача государственных ведомств. Выборы должны быть свободными, честными, а их результаты должны признаваться местной общественностью и за границей», — сказал Разумков в четверг на пресс-конференции в парламенте Литвы.

Он отметил, что пример Украины свидетельствует о том, что политическим кризисом в стране могут воспользоваться другие государства: «Семь лет в Украине продолжается агрессия. В нашей стране есть оккупированные территории на Донбассе и в Крыму. Мы прекрасно помним, как этим могут воспользоваться и как использовать».

«Украина хочет, чтобы Беларусь была демократическим, независимым государством. И для нас очень важно, чтобы это было мирное государство», — резюмировал спикер.

 
 
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По мнению главы украинского парламента Дмитрия Разумкова, белорусскому руководству необходимо найти согласие со своими людьми.
 
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