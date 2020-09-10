Мстительная власть: люди в масках задержали ушедшего из пула Лукашенко журналиста Семченко









Примерно в 16:30 в квартиру к нему пришли люди в масках и забрали мужчину, пишет "Наша Ніва".





Телеканал "Белсат" добавляет, что примерно в это время Семченко давал интервью у своего подъезда.





Напомним, недавно таким же образом были задержаны экс-телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно.





Их обвинили в участии в несанкционированных мероприятиях и осудили на 10 суток каждого. Потом милиция записала видео с экс-телеведущими, как те каются в своих действиях.