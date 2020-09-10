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Мстительная власть: люди в масках задержали ушедшего из пула Лукашенко журналиста Семченко
Источник материала: Партизан
В Минске задержали экс-журналиста ОНТ Дмитрия Семченко, который в августе ушел из пула Александра Лукашенко в знак протеста.
Примерно в 16:30 в квартиру к нему пришли люди в масках и забрали мужчину, пишет "Наша Ніва".
Телеканал "Белсат" добавляет, что примерно в это время Семченко давал интервью у своего подъезда.
Напомним, недавно таким же образом были задержаны экс-телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно.
Их обвинили в участии в несанкционированных мероприятиях и осудили на 10 суток каждого. Потом милиция записала видео с экс-телеведущими, как те каются в своих действиях.
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В Минске задержали экс-журналиста ОНТ Дмитрия Семченко, который в августе ушел из пула Александра Лукашенко в знак протеста.
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