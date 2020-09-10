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Исход: более 300 IT-компаний готовы покинуть Беларусь

10.09.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Печальные итоги опроса в Linkedin о релокейте ИТ-компаний.

Исход: более 300 IT-компаний готовы покинуть Беларусь
CEO Iomico Николай Мурзенков подвёл итоги своего опроса в Linkedin о релокейте ИТ-компаний. По его подсчётам, 197 компаний начали искать возможности для релокации своих сотрудников. заметим, это данные, полученные до обыска и арестов в PandaDoc.
 
Думаем, что после эти результаты можно смело умножать на два

Напомним, опрос в Linkedin Николай Мурзенков разместил во второй половине августа. Вопрос звучит так: ваша ИТ-компания уже занимается релокейтом сотрудников из Беларуси?

Вариантов ответа четыре:

да, всех сотрудников — его выбрали представители 14 компаний; 
да, части сотрудников — 94 компаний;
да, начали искать возможность — 197 компаний;
нет, все остаются в Беларуси — результат ещё не подсчитан, для этого надо обработать порядка 700 профайлов.

Опрос закрыт 4 сентября. Всего проголосовало 1 527 человек. Для того, чтобы оценить разбивку по компаниям, Николай вручную проводит идентификацию сотрудник-компания, перебирая профили в Linkedin и занося уникальных работодателей в таблицу.

— Отмечу, что все подсчитанные компании уникальны, списки не пересекаются между собой, — говорит автор опроса. — При возникновении конфликта по причине присутствия компании в обоих списках предпочтение отдавалось голосу менеджера или владельца, а если таковых не было, то количеству голосов. 

Кстати, собственники и топ-менеджеры 65 компаний отдали голос за «да, начали искать возможность»; 24 компаний — за «да, части сотрудников», 2 компаний — за «да, всех сотрудников». Голоса фрилансеров, к сожалению, вообще не учитывались в связи с отсутствием принадлежности к какой бы то ни было компании.

Также считаю важным обратить внимание: обыски и задержания в компании PandaDoc прошли 2 сентября, о возбуждении уголовного дела по ст. 210 и заключении четверых сотрудников под стражу стало известно 4–5 сентября. 

При этом около 95% голосов было собрано до 3 сентября. В связи с этим можно предположить, что текущие настроения в ИТ-отрасли являются более пессимистичными, чем отражённые в итогах данного голосования.
 
 
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Печальные итоги опроса в Linkedin о релокейте ИТ-компаний.
 
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