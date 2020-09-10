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В Беларуси начались продажи Toyota Land Cruiser Prado с модернизированным 2,8-литровым дизелем

10.09.2020 18:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Toyota в Беларуси начала прием заказов на обновленный Land Cruiser Prado. Автомобиль получил несколько обновок, главная из которых — это доработанная дизельная «четверка» объемом 2,8 л.


К слову, модернизированный турбодизель уже устанавливается на пикап Hilux и обновленный внедорожник Fortuner. Мощность агрегата, получившего турбокомпрессор большего размера, измененную форму камер сгорания и улучшенную систему охлаждения, выросла с 177 до 200 л.с. (крутящий момент подрос с 450 до 500 Нм).


Начиная с комплектации «Элеганс», внедорожники будут оснащаться черными корпусами зеркал, темной декоративной накладкой на задней двери, окантовками стекол черного цвета, черной решеткой радиатора и обрамлением фар темного цвета, а также задними фонарями с черными вставками. Также Land Cruiser Prado теперь оснащается обновленной мультимедиа-системой с 9-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.


Наконец, для Land Cruiser Prado доступна новая топ-версия Black Onyx, которая отличается специальными накладки на бамперах, табличками с названием серии на задних стойках, кожаным рулевым колесом с деревянными вставками, пневмоподвеской на задней оси, люком с электроприводом, аудиосистемой JBL с 14 динамиками и пакетом систем активной безопасности Safety Sense 2.0.


В Беларуси цены на обновленный Land Cruiser Prado начинаются от 98 272 рублей за версию с 2,7-литровой бензиновой «четверкой» (163 л.с.) в паре с 5-ступенчатой «механикой». Внедорожник с усовершенствованным дизелем в связке с 6-ступенчатым «автоматом» обойдется минимум в 143 819 рублей (исполнение «Элеганс»), а стоимость Land Cruiser Prado в комплектации Black Onyx начинается от 173 752 рублей за версию с 249-сильным бензиновым мотором V6 4.0.

 
 
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Компания Toyota в Беларуси начала прием заказов на обновленный Land Cruiser Prado. Автомобиль получил несколько обновок, главная из которых - это доработанная дизельная...
 
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